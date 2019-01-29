2019-01-29T13:10:29+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге на 24 года посадили банду, которая варила наркотики в бане

Мужчины специально закупили оборудование, реактивы и «сырье»
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Лаборатория разместилась на дачном участке в поселке СадовыйЛаборатория разместилась на дачном участке в поселке СадовыйФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге отправили за решетку банду наркоторговцев. Для своего преступного бизнеса Рустам Газизов, Александр Ковалев, Артур Ахатов и дядя последнего Радик Хаблисламов собственноручно организовали нарколабораторию, закупив оборудование, химические реактивы и «сырье». А помещением для консперации выбрали...баню.

- Противоправная деятельность указанных лиц была пресечена сотрудниками ФСБ, которые задержали всех участников на дачном участке в поселке Садовый, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Обнаружено и изъято более килограмма мефедрона, а также 510 граммов амфетамина.

Суд приговорил Рустама Газизова, Александра Ковалева и Артура Ахатова к шести годам колонии строгого режима, со штрафом 100 тысяч рублей каждому. Радик Хаблисламов проведет в тюрьме такой же строк, но заплатит 50 тысяч.

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