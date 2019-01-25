Напротив «Екатеринбург-Арены» построят музей тюремного быта

СЕГОДНЯ 08:17 2019-01-25T08:22:36+03:00

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В уральской столице, богатой всевозможными музеями, появится еще один. Экспозиции в нем будут посвящены тюремного быту. Музей построят рядом со зданием ГУФСИН на улице Репина. Музей будет работать для всех горожан и гостей города.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

- Новый музей, в котором выставят необычные экспонаты, в том числе изъятые у осужденных, совместят с большим торгово-выставочным павильоном, где можно будет приобрести разнообразную, качественную продукцию учреждений ГУФСИН, - рассказал пресс-секретарь ГУФСИН Свердловской области Александр Левченко.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Несмотря на то, что музей еще только предстоит построить, уже появился первый экспонат. Им стал символ ивдельной колонии № 56 «Черный беркут». Эта тюрьма была предназначена для осужденных пожизненно и приговоренных к смерной казни, которую позже заменили на срок в 25 лет.

Несколько месяцев назад колонию «Черный беркут» расформировали.