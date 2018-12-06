Здание сгнило: закрывается единственная на Урале колония для смертников
В поселке Лозьвинский готовятся закрыть единственную на Урале колонию особого режима - № 56, или «Черный беркут». С 1935 года здесь содержали получивших пожизненный срок и смертников, которым по мораторию расстрел заменили 25 годами заключения. В основном это убийцы и насильники.
Соответствующие документы о ликвидации тюрьмы уже направлены в Москву. В ближайшее время должно пройти согласование Минюста, ФСИН РФ и властей Свердловской области.
- Все закрытые колонии, в том числе 56-я, построены 70 лет назад и больше. Там все деревянное, все сгнило. Нет нормальных условий, во многих нет даже канализации. Капитальному ремонту учреждение не подлежит, а строить заново нерентабельно, так как нет спецконтингента. У нас ежегодно снижается количество осужденных в принципе, - говорит начальник пресс-службы ГУФСИН РФ по Свердловской области Александр Левченко.
Часть осужденных уже отбыла свой срок и вышла на свободу, остальных этапировали в другие колонии. Но тюрьма как учреждение пока продолжает работать - сотрудники ежедневно выходят охранять периметр.
Такая же участь ждет и Исправительно-лечебную колонию № 58 в Ивделе.