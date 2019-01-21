2019-01-21T15:30:31+03:00
Общество

Отлавливать в Екатеринбурге бездомных псов снова будет «Спецавтобаза»

МУП стал единственным участником тендера
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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МУПу предстоит отловить с городских улиц 2800 бездомных собакМУПу предстоит отловить с городских улиц 2800 бездомных собакФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стал известен подрядчик, который в предстоящий год будет отлавливать, лечить и пристраивать бездомных собак. Тендер в очередной раз выигала «Спецавтобаза». Впрочем, конкурентов у МУПа не было - предприятие стало единственным участником конкурса. Тем не менее, заявку «Спецавтобазы» утвердили только после рассмотрения документов комиссией.

- Первые 10 дней отловленные животные проведут в карантинных вольерах. Если здоровье и поведение собак не будет вызывать вопросов у кинолога и ветеринара, псов переведут в общие вольеры и начнут искать для них хозяев. Животных с признаками бешенства и других опасных заболеваний усыпят, - говорилось в техзадании.

В общей сложности МУПу предстоит отловить с городских улиц 2800 бездомных собак. Сумма контракта составит 30,8 миллиона рублей.

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