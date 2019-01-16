2019-01-16T12:45:12+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге поймали банду, которая крала и грабила платежные терминалы

Злоумышленники вывозили устройства в глухое место и не торопясь вскрывали
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД РФ по ЕкатеринбургуФото: отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу
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В уральской столице будут судить банду, грабившую терминалы. В числе обвиняемых трое приезжих из среднеазиатских республик. В Екатеринбург они перебрались целенаправленно - для заработков. По замыслу мигрантов, деньги им должны были доставаться легко, но незаконно.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу

Чтобы было на что жить, приятели-мигранты решили вскрывать терминалы для внесения платежей. Первое устройство они украли на улице Сулимова. Привезя его на личном ВАЗе в безлюдное место, злоумышленники разбили устройство и достали 84 тысячи рублей.

Спустя месяц банда пошла на новое дело - на этот раз терминал обвиняемые украли в Первоуральске. Но на обратном пути друзей и задержали с поличным. Экипаж ДПС обратил внимание на подозрительно крадущуюся "четверку".

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу

- Инспекторы остановили автомобиль. При виде сотрудников полиции пассажиры заметно нервничали. При визуальном осмотре инспекторы ДПС заметили лежащий в багажнике терминал. На вопрос, откуда он, водитель молчал, а пассажир попытался скрыться, но был задержан, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу

При беседе с оперативниками задержанные сознались еще в одном эпизоде. До суда задержанные будут находиться под стражей. Третьему подельнику все же удалось сбежать, он объявлен в розыск.

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