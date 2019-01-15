2019-01-15T13:01:33+03:00
Общество

Уралец за дефектный гарнитур отсудил у продавца 1,5 миллиона рублей

Заказанная мебель оказалась вся в сколах, трещинах и вмятинах
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Чтобы вернуть свои деньги мужчине пришлось пройти два судаЧтобы вернуть свои деньги мужчине пришлось пройти два судаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Екатеринбурга засудил компанию, продавшую ему дефектный кухонный гарнитур. Андрей заключил договор с ООО «СитиЛайн», которое обязалось найти подрядчика для изготовления и сборки мебели.

За производство взялся ИП Селезнев. Стоимость гарнитура составила 700 тысяч рублей, которые Андрей сразу оплатил. Однако когда настало время принимать работы, мужчина ужаснулся.

За гарнитур екатеринбуржец отдал 700 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

За гарнитур екатеринбуржец отдал 700 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На шкафах были вмятины, сколы, трещины, царапины, фасады асиметричны, а краска отслоилась и начала осыпаться. На претензию мужчине не ответили, и он подал в суд. К иску Андрей приложил заключения двух экспертиз, которые подтвердили - большинство дефектов допущены при монтаже и неустранимы.

Мужчина просил взыскать стоимость гарнитура, расходы на услуги специалиста, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Суд требования удовлетворил частично, отказав в нестойке и штрафе, и присудил Андрею 745 тысяч рублей. Однако решение не устроило обе стороны и они подали апелляцию в Свердловский облсуд.

Чтобы восстановить справедливость мужчина даже заказал две экспертизы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы восстановить справедливость мужчина даже заказал две экспертизыФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представитель ответчика просил отменить решение первой инстанции, истец - взыскать неустойку и штраф.

- Суд первой инстанции основывался на том, что покупатель в досудебном порядке не предъявлял требований к ИП, однако в материалах есть подтверждения, что истец неоднократно обращался к продавцу с претензиями по поводу недостатков мебели. Более того, с претензией с отказом от исполнения договора купли-продажи, адресованной ИП Селезневу, обращался и агент - ООО «СитиЛайн». Таким образом, требование неустойки и штрафа обосновано, - прокомментировали в пресс-службе облсуда.

С предпринимателя взыскана неустойка в 200 тысяч и штраф – 460 тысяч рублей.

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