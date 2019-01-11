В Первоуральске пожарные спасли из горящего дома пять человек

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:38:00+03:00

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В Перворуальске минувшей ночью сгорел 4-квартирный одноэтажный дом на улице Трактовой. Пожар начался около часа ночи. Почти все жильцы в это время уже спали, поэтому поздно заметили огонь и не смогли самостоятельно выбраться из полыхающего здания.

К приезду спасателей огонь уже объял 150 квадратных метров - горела квартира и крыша здания. Но пожарные все же успели спасти людей.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Пожарные проникли в дом через оконные проёмы и, надев на жильцов дыхательные маски, вывели на улицу пять. Пламя потушили в течение часа. Всего в тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 15 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная одним из жильцов сигарета.

Администрация Первоуральска сейчас решает вопрос о предоставлении погорельцам нового жилья. Пока же людей приютили родственники.