Свердловское УФАС запретило «Мотиву» показывать рекламу-пародию на фильм Тарантино

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:40:35+03:00

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Свердловское УФАС запретило оператору сотовой связи «Мотив» транслировать рекламу, сюжет которой напоминает фильм Квентина Тарантино «Бешеные псы». Ролик призывал абонентов других операторов перейти на «Мотив» с сохранением номеров и тарифов.

Сотрудникам идея создать рекламу в стиле известного режиссера показалась весьма креативной, в то время как кто-то из уральцев увидел в видео призыв к жестокости и пожаловался антимонопольщикам. По сюжету один из персонажей предлагает другому, страдающему аллергией, прочистить нос дрелью.

Вместе с этим, в ФАС ролик признали некорректным и вводящим клиентов в заблуждение.

- Используя образы мистеров «Еллоу», «Грина», «Рэда» и «Блэка», ассоциируемые с операторами связи «Билайн», «МегаФон», «МТС», Теле2», в рекламе некорректно сравниваются тарифные планы посредством частичного умолчания обо всех их условиях. Сохранение тарифа, как это обещано в рекламе, фактически не происходит, - сообщили в УФАС. - По закону, реклама, содержащая некорректные сравнения рекламируемого товара с произведенными другими изготовителями, признается недобросовестной.

В настоящее время предписание антимонопольщиков исполнено, рекламный ролик а-ля Тарантино больше не показывается.