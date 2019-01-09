В новогодние каникулы ледовый городок в центре Екатеринбурга посетили 390 тысяч гостей

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:02:10+03:00

Ежедневно полюбоваться на скульптуры и покататься на горках приходили 32,5 тысячи человек

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Ледовый городок в центре уральской столицы за новогодние праздники посетили 390 тысяч гостей. В среднем ледовый городок ежедневно посещали 32,5 тысяч человек.

- Это хороший результат - городок работал с максимальной нагрузкой. Принять большее количество гостей площадка не смогла бы физически, - пояснил руководитель дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков.

Порядка 8 тысяч человек даже встретили здесь наступление нового года, весело отплясывая на гуляниях в ночь на 1 января.

В этом году городок посвящен 140-летию со дня рождения уральского писателя Павла Бажова, а темой главной елки стали «Сокровища малахитовой шкатулки». Поэтому пространство плоащди заполнили скульптуры Великого Полоза и Серебряного копытца, Данилы-мастера и Огневушки и, конечно, Хозяйки Медной горы.

Кроме того, впервые за последние 15 лет в центре городка установили не искуссвтенную, а живую ель.

Работать ледовый городок будет ежедневно до 29 января.