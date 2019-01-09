Первая рабочая неделя на Урале будет снежной и морозной

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:25:19+03:00

Очередное потепление наступит уже на следующей неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В северных районах области ожидаются похолодания до -35 градусов

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В новогодние каникулы суровая уральская погода радовала жителей значительно небольшим для зимы минусом. Однако, праздники закончились, а с ними и природная снисходительность. В ближайшие дни в регион вернутся морозы и снегопады.

В среду, 9 января, синоптики обещают днем -8, -13 градусов, облачную погоду с прояснениями., местами небольшой снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

- В четверг, 10 января, днем ожидается переменная облачность, снег. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Днем будет -10, -15 градусов, ночью -14, -19, - сообщили в Уралгидрометцентре. - В низинах, горах и северных районах области возможны заморозки до -35 градусов.

В пятницу, 11 января, днем температура воздуха составит -11, -16 градусов, ночью -13, -18. Будет облачно с прояснениями, временами пройдут умеренные снегопады. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду.