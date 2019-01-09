Уральская банда убийц во главе с Тропиканкой получила новые сроки за мошенничество

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:33:54+03:00

Женщина несколько лет держала в страхе весь родной поселок Фото: Алексей БУЛАТОВ

На скамье подсудимых также оказались и четверо подельников ОПГ

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Суд Алапаевска вынес еще один обвинительный приговор в отношении банды убийц под предводительством Тропиканки. Ранее суд приговорил 40-летнюю продавщицу металлолома Светлану Степенко, ее 26-летнего сожителя и 27-летнего жениха дочери к 48 годам колонии. Такое наказание преступное трио получило за убийство трех своих односельчан.

На этот раз банду, а также их четверых подельников, признали виновными в мошенничестве при получении кредитов.

Жертвами банды стали десятки сельчан по всей области. Некоторые были убитыФото: Алексей БУЛАТОВ

Местная бизнес-вумен Наталья Глаголева, торгующая кожаными куртками и шубами, заключила с одним из банков договор, по которому могла продавать клиентам одежду в кредит. Чтобы дела быстрее пошли в гору предприниматель привлекла знакомую.

- Глаголева предложила Светлане Степенько, у которой перед ней имелась задолженность по кредиту, подыскивать лиц из числа ведущих асоциальный образ жизни. Впоследствии оформлять по их документам на них кредит в банке, а после согласования и поступления денег на счет присваивать средства себе, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

С 2014 по 2016 год жертвами ОПГ стали десятки свердловских сельчан. Некоторых Тропиканка Степенко даже селила у себя дома, кормила, одевала, при необходимости проставляла фиктивные штампы о регистрации по месту жительства в Алапаевском районе.

Несмотря на приговор, Тропиканка вину не призналаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Для придания платежеспособности для потенциального заемщика изготовлялись фальшивые копии трудовых книжек и справки по форме 2-НДФЛ. От действий преступной группы пострадали 4 банка и три микрофинансовые организации. Сумма ущерба составила свыше 400 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Суд назначил Светлане Степенько за 39 эпизодов мошенничества с учетом наказания по приговору Свердловского областного суда 18 лет колонии. Ее сожитель получил в общей сложнсоти 22 года, жених дочери - 18,5 лет.

Остальные подельники получили 480 часов обязательных работ, 2,5 года условно, а также 3,5, 12 и 3 года и 10 месяцев лишения свободы.