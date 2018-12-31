В аварии под Нижним Тагилом погиб пассажир ВАЗа

СЕГОДНЯ 08:48 2018-12-31T08:49:13+03:00

Оба водители были трезвы. Фото: УГИБДД по Свердловской области

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Накануне на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов произошло смертельное ДТП с участием Infinity и ВАЗ-21140. По информации УГИБДД по Свердловской области, следуя со стороны Нижнего Тагила в сторону Серова, водитель иномарки не справился с управлением и врезался в отбойник.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

От удара машина вылетела на встречную полосу, где и столкнулась с ВАЗом. В результате столкновения пассажир отечественной легковушки скончался на месте.

Установлено, что водители обоих транспортных средств были трезвы, для установления точной картины ДТП изъята запись видеорегистратора иномарки.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водители были трезвы, для установления точной картины ДТП изъята запись видеорегистратора иномарки.

Добавим, что вчера в аварии на уральской трассе пострадали шесть человек.