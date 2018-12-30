Было лобовое столкновение: в аварии на Режевском тракте пострадали трое детей и трое взрослых

На трассе под Екатеринбургом около 11 утра произошло серьезное ДТП. На 65 километре Режевского тракта столкнулись два автомобиля — "пятерка" и «Лада-Приора». В одном из автомобилей везли троих детей.

— 26-летний водитель ВАЗ-2105, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой-Приорой», за рулем которой находился 38-летний мужчина, - объясняет руководитель пресс-службы областного главка Валерий Горелых. - В «Приоре» находились и получили травмы различной степени тяжести 5 человек, из них трое — несовершеннолетние в возрасте 2, 9 и 15 лет, салоне машины детей перевозили без нарушений ПДД. В больницу доставлен и водитель ВАЗ-2105.

Всех пострадавших на "скорой" доставили в Режевскую больницу. Погибших в аварии нет. Однако один один из псотрадавших находится в тяжелом состоянии.