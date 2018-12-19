2018-12-19T08:26:16+03:00
Общество

Екатеринбургский метрополитен за полмиллиарда купит восемь новых вагонов

Обязательным условием для новых вагонов станет видеонаблюдение
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Городская подземка купит четыре головных и четыре промежуточных вагонаГородская подземка купит четыре головных и четыре промежуточных вагонаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Метрополитен Екатеринбурга ищет подрядчика, который сможет поставить для городской подземки новые вагоны. Согласно сайту госзакупок, обновление парка обойдется в полмиллиарда рублей.

- Компания, выигравшая тендер, должна за 35 дней с момента подписания контракта изготовить четыре головных и четыре промежуточных вагона и доставить их по железной дороге от места постройки до «Электродепо «Калиновское». Здесь в течение двух недель они должны пройти приемку, - говорится в документации.

В головных вагонах будет по 39 сидячих мест, а максимальная вместимость составит 308 человек. В промежуточных - сидя смогут проехать 48 пассажиров, а в общей сложности 330.

Обязательным условием для новых вагонов станет видеонаблюдение. В головных камеры установят не только в пассажирском секторе, но и в кабине машиниста. Одна будет направлена на пульт управления, вторая будет следить за пространством перед идущим составом.

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