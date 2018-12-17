2018-12-17T14:25:27+03:00
Политика

Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей

На эти деньги будут ремонтировать детские больницы, внедрять «умные» технологии и улучшать качество воды
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Департамент информполитики регионаФото: Департамент информполитики региона
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Губернатор Свердловской области провел совещание с главами муниципалитетов. Евгений Куйвашев заявил, что стратегическое планирование всех территорий должно быть нацелено на работу по нацпроектам и указам президента.

- На реализацию региональных компонентов национальных проектов в 2019 году предусмотрено 12,5 миллиарда рублей. Мы постарались максимально плотно включиться в реализацию всех национальных проектов, и мы видим результат, - отметил глава региона.

Кроме того, местные бюджеты в 2019 году получат трансферты на социальное и инфраструктурное развитие - всего 104,7 миллиарда рублей. Эти женьги пойдут на модернизацию детских поликлиник, благоустройство городских пространств, обеспечение качественной питьевой водой и внедрение «умных» технологий и сервисов.

Продолжится создание мест в школах и детских садах, строительство и ремонт учреждений культуры. Также губернатор поручил главам муниципалитетов держать под контролем вопросы прохождения деспансеризации и своевременной выплаты зарплат.

- Главными результатами уходящего года Евгений Куйвашев назвал укрепление финансовой сферы и четкое выполнение всех социальных обязательств перед свердловчанами, - рассказали в Департаменте информполитики региона. - Объем отгруженной промышленной продукции за десять месяцев превысил 1,863 миллиарда рублей - 113,6 % к уровню аналогичного периода прошлого года. Индекс промышленного производства составил 108,4 %.

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