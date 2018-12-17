2018-12-17T12:02:08+03:00
Общество

В Екатеринбурге парк отдыха оштрафовали за уничтожение мха в Шарташском лесопарке

Сумма ущерба составила 900 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге оштрафовали парк семейного отдыха «Карасики», расположенный на территории Шарташского лесопарка. Еще весной этого года в 58-м квартале Лесопаркового участкового лесничества специалисты обнаружили снятие почвы с уничтожением мха и лесной подстилки. Устроенный на площади 272 квадратных метров хаос причинил ущерб на 900 тысяч рублей.

- За выявленное нарушение установленного режима особо охраняемой природной территории областного значения «Шарташский лесной парк» к административной ответственности привлечено ООО «Карасики» с назначением наказания в виде административного штрафа в 300 тысяч рублей, - рассказали в в пресс-службе министерства природы и экологии Свердловской области.

Постановление было оспорено в суде, но служители Фемиды оставили решение без изменений.

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