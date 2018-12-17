2018-12-17T12:02:08+03:00
Общество

В Екатеринбурге парк отдыха оштрафовали за уничтожение мха в Шарташском лесопарке

Сумма ущерба составила 900 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге оштрафовали парк семейного отдыха «Карасики», расположенный на территории Шарташского лесопарка. Еще весной этого года в 58-м квартале Лесопаркового участкового лесничества специалисты обнаружили снятие почвы с уничтожением мха и лесной подстилки. Устроенный на площади 272 квадратных метров хаос причинил ущерб на 900 тысяч рублей.

- За выявленное нарушение установленного режима особо охраняемой природной территории областного значения «Шарташский лесной парк» к административной ответственности привлечено ООО «Карасики» с назначением наказания в виде административного штрафа в 300 тысяч рублей, - рассказали в в пресс-службе министерства природы и экологии Свердловской области.

Постановление было оспорено в суде, но служители Фемиды оставили решение без изменений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки
Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей
Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку
Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс
Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района
Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей
Fitch Ratings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
Пассажирка Кольцово пыталась провести контрабандой 34 килограмма сырья для сыра
Свердловские власти потратят 140 миллионов, чтобы перевести малоимущих на цифровое ТВ
Стало известно, кто заменит арестованного начальника Свердловской железной дороги
Жители Нижнего Тагила засняли в небе над городом «северное сияние»
В ЦПКиО Екатеринбурга Дед Мороз ведет личный прием малышей
В середине недели в Екатеринбурге похолодает до -15
На Урале осудили мужчину, который назначил себя директором колхоза, подделав документы
В Ревде банда три года вымогала деньги и пытала земляков, которых считала наркокурьерами
За долги по налогам уралец лишился четырех КамАЗов
В Нижнем Тагиле из горящей пятиэтажки пожарные спасли восемь человек
Житель Каменска-Уральского получил срок за укус полицейского
В Екатеринбурге эвакуировали всех пассажиров со станции метро
Мэрия Екатеринбурга потратит миллион рублей на елку для Кировского района
Экс-звезда ФК «Урал» Павлюченко назвал своего коллегу по сборной России бомжом
Три поезда прибыли в Екатеринбург с опозданием из-за аварии на железной дороге
В Нижнем Тагиле огонь уничтожил дом, машину и гараж
На портале Госуслуг для уральцев сделают новые сервисы
На Екатеринбург обрушатся лютые морозы