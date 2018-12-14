2018-12-14T16:31:54+03:00
Здоровье

В Екатеринбурге зафиксированы первые случаи заражения гриппом

Пациенты находятся под присмотром врачей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Заболевшие не были привиты и сейчас находятся в инфекционном отделенииЗаболевшие не были привиты и сейчас находятся в инфекционном отделенииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге, где до сих пор медики фиксировали только случаи заболеваемости ОРВИ, обнаружился грипп. Такой диагноз поставили двум взрослым горожанам. Как сообщили в пресс-службе Горздрава, оба пациента не были привиты и сейчас находятся в инфекционном отделении 40-й больницы.

- Сезон гриппа продолжается с октября по май. Лучше всего привиться как можно раньше, так как это предоставляет организму шанс создать иммунитет от вируса. Но более позднее вакцинирование против гриппа лучше, чем отказаться от прививки совсем, - напоминают в Городском центре медицинской профилактики.

Прежде всего, поставить прививку против гриппа необходимо группам риска. В них входят люди старше 60 лет, со слабым иммунитетом, беременные, а также страдающие хроническими заболеваниями.

Также специалисты настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию студентам, медикам, сотрудникам сфер образования, транспорта, обслуживания, общественного питания, военнослужащим и полицейским.

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