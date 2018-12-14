Жительница Богдановича пришла к подруге за водой, а в итоге обокрала, чуть не убив

СЕГОДНЯ 12:30 2018-12-14T12:33:56+03:00

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В Богдановиче женщина пыталась убить приятельницу, позарившись на ее украшения. Когда обвиняемая зашла в гости к соседке, ничего не предвещало беды, она лишь попросила напоить ее. Но когда хозяйка принесла стакан воды, гостья вдруг накинулась на нее и стала душить.

- Затем нанесла множественные ранения, заставив свою жертву снять золотые украшения и передать ей. После этого, прихватив дамскую сумочку с деньгами и документами, скрылась. Материальный ущерб составил более 40 тысяч рублей, - рассказали в ОМВД России по Богдановичскому району.

Разбойницей оказалась сторож местной строительной компании. В тот день женщина была пьяна. Проходя мимо дома знакомой, она вспомнила, что приятельница после смерти отца получила хорошее наследство и решила ее обокрасть.

На сторожа завели уголовное дело. До решения суда женщина будет находиться под домашним арестом.