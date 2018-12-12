2018-12-12T08:26:11+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге ищут водителя, сбившего на «зебре» 17-летнего юношу

От помощи пострадавший отказался, и шофер уехал с места аварии
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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Инспекторы ГИБДД Екатеринбурга разыскивают водителя, сбившего пешехода на улице Токарей, 29. Со слов пострадавшего 17-летнего парня, на него наехала белая машина, которая поворачивала на перекрестке Токарей-Ключевская налево, в сторону Крауля. Сам юноша переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

- Пешеход был сбит, когда прошел половину проезжей части. После наезда водитель предложил ему помощь, но пострадавший отказался и водитель с места ДТП уехал. Спустя время, юноша все же обратился в больницу, - рассказали в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Очевидцев аварии просят позвонить в Госавтоинспекцию города по телефонам: 02 или 8 908 632 43 67, или придти по адресу: ул. III Интернационала, 15. Конфиденциальность гарантируется.

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