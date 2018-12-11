Гордума Екатеринбурге приняла бюджет на 2019 в первом чтении

11 Дек. 15:02 2018-12-11T15:04:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Седьмое заседание Гордумы Екатеринбурга выдалось особенно противоречивым. Практически все поднимаемые вопросы заканчивались жаркми спорами. Единственной темой, которая вызвала минимум разногласий, стал бюджет на 2019 год.

- Бюджетное устройство РФ представляет выкачивание средств в бюджеты верхних уровней. Екатеринбург зарабатывает больше, чем все города области вместе взятые, но мы вынуждены выторговывать деньги. Это лишает нас возможности развиваться. Принимая такой бюджет, мы вынуждены слушать дорогие сказки о «Титановой долине», но навсегда забыть о метро, - сказал коммунист Роман Ступников.

Ему тут же нашелся, что ответить руководитель компании-застройщика ЛСР Владимир Крицкий.

- Методика формирования бюджета - это полномочия субъекта. Екатеринбург - он такое же муниципальное образование, как и другие города. Поэтому не надо мешать коней и людей. 41 миллиард доходов - нам когда такое снилось? Призываю всех голосовать за бюджет в первом чтении.

В итоге 29 депутатов из 34 присутствующих поддержали проект. Доходы уральской столицы в следующем году составят 40,9 миллиарда, расходы - 43 миллиарда, а дефицит - 2,2 миллиарда рублей или 9,4%.

Порядка 1,5 миллиардов потратят на медицину, 1,8 миллиарда - на транспорт, 2,4 миллиарда направят в сферу ЖКХ, 3,9 миллиарда пойдет на соцполитику, 5,4 миллиарда - на благоустройство, а финансирование образования обойдется в 22 миллиарда рублей.