2018-12-10T15:24:15+03:00
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На трассе Екатеринбург - Тюмень ради установки пешеходных переходов закроют четыре участка

Ограничения будут действовать в ночь на 13 декабря
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Схема: «Уралуправтодор»Схема: «Уралуправтодор»
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В ночь на 13 декабря на трассе Р-351 Екатеринбург - Тюмень будет перекрыто для движения четыре участка. Ограничения введут в связи с установкой наземных пешеходных переходов.

С 00:00 до 00:40 будет закрыт проезд у поворота на село Гусево (км 309+652).

С 01:50 до 02:40 - у поворота на деревню Зубарева (км 307+171).

С 03:40 до 04:20 - у поворота на деревню Ушакова (км 300+958).

С 05:20 до 05:40 - у поворота на деревню Успенка (км 296+055).

- Объехать перекрытие легковой транспорт может через село Мичурино и деревню Большие Акияры с выездами на Р-351 на 295-м километре и Р-254 «Иртыш» (Червишевский тракт) на 174-м, - сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

До конца года ФКУ установит восемь надземных пешеходных переходов на трассе Екатеринбург - Тюмень. Новые переходы будут оборудованы подъемными платформами для комфортного передвижения маломобильных групп населения.

Круглосуточный телефон дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8 (800) 200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).

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