Гостем радио «КП-Екатеринбург» станет министр здравоохранения Андрей Цветков

СЕГОДНЯ 11:33 2018-12-10T11:34:09+03:00

Глава ведомства расскажет, как изменится помощь онкобольным и почему молодым врачам выгодно уезжать работать в село

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Здоровье, собственное и своих близких - то, что не перестает волновать людей, независимо от пола, возраста и профессии.

О том, что происходит сегодня с системой здравоохранения можно будет узнать на радио «КП-Екатеринбург». Гостем студии станет глава областного Минздрава. Андрей Цветков расскажет слушателям о новых методах помощи онкобольным, доступности медпомощи в деревнях и селах и объяснит, зачем нужен мониторинг беременных и реанимационных пациентов.

Не менее полезной беседа окажется и для самих медиков. Глава ведомства расскажет о кадровой политике, а также сертификатах для врачей на жилье и программе «сельский миллион».

Эфир начнется в 15:00.