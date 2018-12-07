2018-12-07T10:18:51+03:00
Общество

Екатеринбург будет окутан смогом еще два дня

Метеорологи продлили предупреждение о нерассеивающемся вредном тумане
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Вредный туман навис из-за достаточно теплой для начала зимы погоды и слишком слабого ветраВредный туман навис из-за достаточно теплой для начала зимы погоды и слишком слабого ветраФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителям Екатеринбурга еще несколько дней придется чувствовать себя словно ежики в тумане. Синоптики продлили предупреждение о смоге. Вредные примеси не рассеются над городом ближайшие два дня.

- С 20:00 3 декабря до 20:00 8 декабря на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - говорится на сайте Уралгидрометцентра.

Ранее специалисты заявляли, что смог продержится над городом с 4 до 6 числа. Вредный туман навис из-за достаточно теплой для начала зимы погоды и слишком слабого ветра.

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