2018-12-07T10:18:51+03:00
Общество

Екатеринбург будет окутан смогом еще два дня

Метеорологи продлили предупреждение о нерассеивающемся вредном тумане
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вредный туман навис из-за достаточно теплой для начала зимы погоды и слишком слабого ветраВредный туман навис из-за достаточно теплой для начала зимы погоды и слишком слабого ветраФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жителям Екатеринбурга еще несколько дней придется чувствовать себя словно ежики в тумане. Синоптики продлили предупреждение о смоге. Вредные примеси не рассеются над городом ближайшие два дня.

- С 20:00 3 декабря до 20:00 8 декабря на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - говорится на сайте Уралгидрометцентра.

Ранее специалисты заявляли, что смог продержится над городом с 4 до 6 числа. Вредный туман навис из-за достаточно теплой для начала зимы погоды и слишком слабого ветра.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге ГАИшники создали е-mail для жалоб на опасные горки
Средний Урал получит из федеральной казны 630 миллионов на дороги
Стало известно, из-за чего в Екатеринбурге убрали экспериментальный знак «Уступи всем, и можно направо»
Свердловским должникам на новогодние праздники вернут тепло и свет
Ситуация тяжёлая: за год на дорогах Среднего Урала погибло 345 человек
В Екатеринбурге улица Боевых дружин будет закрыта для транспорта еще полгода
Главную елку Екатеринбурга украсят светодиодным шатром
В Каменск-Уральском горе-мастер, пытаясь отремонтировать газовую плиту, спалил дом соседки
Притормози, водитель: на свердловских трассах установили новые камеры фиксации нарушений
Ехал на собеседование: на Урале водитель Renault погиб, врезавшись в стелу
В Екатеринбурге снесли парковку для грузовиков, перекрывшую выход к электричке
В Екатеринбурге в своем садовом доме сгорел 70-летний пенсионер
На скульптуры «Екатеринбург Арены» надели гигантские колпаки Деда Мороза
Свердловский губернатор презентовал мэрам своего нового зама
В аэропорту «Кольцово» изменили правила парковки
С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки
Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей
Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку
Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс
Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района
Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей