2018-12-07T07:35:54+03:00
Общество

На Урале приставы арестовали Mitsubishi, чтобы должник возместил ущерб пострадавшему в ДТП

По решению суда мужчина обязан выплатить 114 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Серове судебные приставы арестовали дорогой седан, чтобы владелец иномарки наконец погасил долг. Водителя признали виновником ДТП и обязали выплатить пострадавшему в аварии 114 тысяч рублей в качестве материального ущерба.

Но должник расставаться с деньгами не спешил, даже после того, как ему запретили выезжать за границу. И тогда приставы арестовали Mitsubishi Galant GLS TD.

- Должник не исполнил требование, в связи с чем был привлечен к административной ответственности и штрафу в 1000 рублей, - рассказали в УФССп по Свердловской области. - Автомобиль был задержан сотрудниками ГИБДД, судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста. Не желая расставаться с машиной, должник погасил задолженность в полном объеме, включая административный штраф.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге ГАИшники создали е-mail для жалоб на опасные горки
Средний Урал получит из федеральной казны 630 миллионов на дороги
Стало известно, из-за чего в Екатеринбурге убрали экспериментальный знак «Уступи всем, и можно направо»
Свердловским должникам на новогодние праздники вернут тепло и свет
Ситуация тяжёлая: за год на дорогах Среднего Урала погибло 345 человек
В Екатеринбурге улица Боевых дружин будет закрыта для транспорта еще полгода
Главную елку Екатеринбурга украсят светодиодным шатром
В Каменск-Уральском горе-мастер, пытаясь отремонтировать газовую плиту, спалил дом соседки
Притормози, водитель: на свердловских трассах установили новые камеры фиксации нарушений
Ехал на собеседование: на Урале водитель Renault погиб, врезавшись в стелу
В Екатеринбурге снесли парковку для грузовиков, перекрывшую выход к электричке
В Екатеринбурге в своем садовом доме сгорел 70-летний пенсионер
На скульптуры «Екатеринбург Арены» надели гигантские колпаки Деда Мороза
Свердловский губернатор презентовал мэрам своего нового зама
В аэропорту «Кольцово» изменили правила парковки
С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки
Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей
Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку
Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс
Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района
Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей