На Урале приставы арестовали Mitsubishi, чтобы должник возместил ущерб пострадавшему в ДТП

СЕГОДНЯ 07:34 2018-12-07T07:35:54+03:00

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В Серове судебные приставы арестовали дорогой седан, чтобы владелец иномарки наконец погасил долг. Водителя признали виновником ДТП и обязали выплатить пострадавшему в аварии 114 тысяч рублей в качестве материального ущерба.

Но должник расставаться с деньгами не спешил, даже после того, как ему запретили выезжать за границу. И тогда приставы арестовали Mitsubishi Galant GLS TD.

- Должник не исполнил требование, в связи с чем был привлечен к административной ответственности и штрафу в 1000 рублей, - рассказали в УФССп по Свердловской области. - Автомобиль был задержан сотрудниками ГИБДД, судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста. Не желая расставаться с машиной, должник погасил задолженность в полном объеме, включая административный штраф.