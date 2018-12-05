2018-12-05T15:40:51+03:00
Общество

Уральский бизнесмен получил 18 лет колонии за интимную переписку с ребенком в соцсетях

Ранее мужчина уже был судим за насильственные действия сексуального характера
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Кроме тюремного срока мужчина получил запрет на любую работу с детьмиКроме тюремного срока мужчина получил запрет на любую работу с детьмиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге отправили за решетку местного предпринимателя Евгения Рычкалова. Мужчину признали виновным в серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Злоумышленник на протяжении полугода вел в социальной сети интимную переписку с подростом, которому не исполнилось еще 14 лет. Тревогу забили родители ребенка, случайно обнаружившие у него в телефоне пикантные сообщения.

- В ходе следствия проведено около 15 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрические, судебно-медицинские, компьютерно-технические, лингвистические. Допрошено свыше 30 свидетелей, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Ранее у Рычкалова уже были проблемы с законом. Он отсидел девять лет за насильственные действия сексуального характера.

- По совокупности преступлений мужчине было назначено наказание в виде 18 лет колонии особого режима с запретом на работу с детьми на срок 15 лет, - сообщили в пресс-службе облсуда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушла из жизни видная экс-чиновница мэрии Екатеринбурга
В Екатеринбурге ГАИшники создали е-mail для жалоб на опасные горки
Средний Урал получит из федеральной казны 630 миллионов на дороги
Стало известно, из-за чего в Екатеринбурге убрали экспериментальный знак «Уступи всем, и можно направо»
Свердловским должникам на новогодние праздники вернут тепло и свет
Ситуация тяжёлая: за год на дорогах Среднего Урала погибло 345 человек
В Екатеринбурге улица Боевых дружин будет закрыта для транспорта еще полгода
Главную елку Екатеринбурга украсят светодиодным шатром
В Каменск-Уральском горе-мастер, пытаясь отремонтировать газовую плиту, спалил дом соседки
Притормози, водитель: на свердловских трассах установили новые камеры фиксации нарушений
Ехал на собеседование: на Урале водитель Renault погиб, врезавшись в стелу
В Екатеринбурге снесли парковку для грузовиков, перекрывшую выход к электричке
В Екатеринбурге в своем садовом доме сгорел 70-летний пенсионер
На скульптуры «Екатеринбург Арены» надели гигантские колпаки Деда Мороза
Свердловский губернатор презентовал мэрам своего нового зама
В аэропорту «Кольцово» изменили правила парковки
С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки
Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей
Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку
Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс
Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района
Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей