Уральский бизнесмен получил 18 лет колонии за интимную переписку с ребенком в соцсетях
В Екатеринбурге отправили за решетку местного предпринимателя Евгения Рычкалова. Мужчину признали виновным в серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Злоумышленник на протяжении полугода вел в социальной сети интимную переписку с подростом, которому не исполнилось еще 14 лет. Тревогу забили родители ребенка, случайно обнаружившие у него в телефоне пикантные сообщения.
- В ходе следствия проведено около 15 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрические, судебно-медицинские, компьютерно-технические, лингвистические. Допрошено свыше 30 свидетелей, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
Ранее у Рычкалова уже были проблемы с законом. Он отсидел девять лет за насильственные действия сексуального характера.
- По совокупности преступлений мужчине было назначено наказание в виде 18 лет колонии особого режима с запретом на работу с детьми на срок 15 лет, - сообщили в пресс-службе облсуда.