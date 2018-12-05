Уральский бизнесмен получил 18 лет колонии за интимную переписку с ребенком в соцсетях

5 Дек. 14:50 2018-12-05T15:40:51+03:00

Кроме тюремного срока мужчина получил запрет на любую работу с детьми Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее мужчина уже был судим за насильственные действия сексуального характера

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В Екатеринбурге отправили за решетку местного предпринимателя Евгения Рычкалова. Мужчину признали виновным в серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Злоумышленник на протяжении полугода вел в социальной сети интимную переписку с подростом, которому не исполнилось еще 14 лет. Тревогу забили родители ребенка, случайно обнаружившие у него в телефоне пикантные сообщения.

- В ходе следствия проведено около 15 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрические, судебно-медицинские, компьютерно-технические, лингвистические. Допрошено свыше 30 свидетелей, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Ранее у Рычкалова уже были проблемы с законом. Он отсидел девять лет за насильственные действия сексуального характера.

- По совокупности преступлений мужчине было назначено наказание в виде 18 лет колонии особого режима с запретом на работу с детьми на срок 15 лет, - сообщили в пресс-службе облсуда.