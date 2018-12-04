2018-12-04T11:09:21+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга выставит на торги скандальную «Золушку» и «Спецавтобазу»

Объекты включили в программу приватизации
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Перед продажей в МУПах пройдет реорганизацияПеред продажей в МУПах пройдет реорганизацияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Екатеринбурга решила продать несколько крупных активов. Так, в план приватизации на следующий год попали «Спецавтобаза», «Торговый дом «Железнодорожный», «Екатеринбургобщепит», «Уралбиомед» и скандальная школьно-базовая столовая «Золушка».

В 2019 году все эти МУПы переведут в ООО, а в 2020-м и 2021-м выставят на продажу. К такому решению сегодня на заседании пришла комиссия Гордумы по муниципальной собственности.

- Все решения по предприятиям пойдут через городскую думу, - заверил председатель комиссии Михаил Вечкензин.

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