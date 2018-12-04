Мэрия Екатеринбурга выставит на торги скандальную «Золушку» и «Спецавтобазу»
Объекты включили в программу приватизации
Перед продажей в МУПах пройдет реорганизацияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Администрация Екатеринбурга решила продать несколько крупных активов. Так, в план приватизации на следующий год попали «Спецавтобаза», «Торговый дом «Железнодорожный», «Екатеринбургобщепит», «Уралбиомед» и скандальная школьно-базовая столовая «Золушка».
В 2019 году все эти МУПы переведут в ООО, а в 2020-м и 2021-м выставят на продажу. К такому решению сегодня на заседании пришла комиссия гордумы по муниципальной собственности.
- Все решения по предприятиям пойдут через городскую Думу, - заверил председатель комиссии Михаил Вечкензин.