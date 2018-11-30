В выходные в Екатеринбург придет потепление

СЕГОДНЯ 07:20 2018-11-30T07:21:38+03:00

Минусовые температуры сократятся в два раза

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В уральскую столицу придет потепление. Несмотря на то, что наступает календарная зима, отрицательные температуры в уик-энд сократятся вдвое.

В пятницу, 30 ноября, днем синоптики обещают -7 градусов, переменную облачность и небольшой снег. Ветер западный 5 метров в секунду.

В субботу, 1 декабря, днем столбики термометров покажут -6 градусов, а ночью -9. Будет пасмурно и по-прежнему снежно. Ветер западный 5 метров в секунду.

В воскресенье, 2 декабря, днем будет -6 градусов, ночью -7. В этот день ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Ветер западный 3 метра в секунду.