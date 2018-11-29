Уральская биеннале впервые пройдет на действующем заводе

СЕГОДНЯ 15:37 2018-11-29T15:39:09+03:00

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Стало известно, где пройдет пятая Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Как рассказала на пресс-конференции комиссар выставки Алиса Прудникова, площадкой впервые станет действующее производство, а именно оптико-механический завод.

- Пятая биеннале будет отличаться рядом нововведений. На площадке разовьют тезис «Современное искусство для всех», поэтому запланировано проведение мероприятий, которые будут интересны не только взрослым, но и детям, и подросткам. Также планируется запуск нового формата интеллектуальной платформы, - сказала комиссар.

Проект займет два этажа цеха оптического производства, освободившиеся после оптимизации, а темой биеннале современного искусства станет «Бессмертие». Кураторовать Основной проект пятой Уральской индустриальной биеннале будет куратор Музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке Шаоюй Вэн.

Выставка пройдет в Екатеринбурге и городах Свердловской области с 10 сентября по 1 декабря 2019 года.