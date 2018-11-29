Уральская биеннале впервые пройдет на действующем заводе
Стало известно, где пройдет пятая Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Как рассказала на пресс-конференции комиссар выставки Алиса Прудникова, площадкой впервые станет действующее производство, а именно оптико-механический завод.
- Пятая биеннале будет отличаться рядом нововведений. На площадке разовьют тезис «Современное искусство для всех», поэтому запланировано проведение мероприятий, которые будут интересны не только взрослым, но и детям, и подросткам. Также планируется запуск нового формата интеллектуальной платформы, - сказала комиссар.
Проект займет два этажа цеха оптического производства, освободившиеся после оптимизации, а темой биеннале современного искусства станет «Бессмертие». Кураторовать Основной проект пятой Уральской индустриальной биеннале будет куратор Музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке Шаоюй Вэн.
Выставка пройдет в Екатеринбурге и городах Свердловской области с 10 сентября по 1 декабря 2019 года.