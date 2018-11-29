Поклонник Нарнии: уралец пытался спрятаться от приставов в шкафу

СЕГОДНЯ 08:11 2018-11-29T08:29:42+03:00

Мужчина не явился на оглашение приговора суда, и его объявили в розыск

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Житель Артинского района, чтобы избежать уголовного наказания, попытался сбежать от судебных приставов. Мужчину обвиняли в угрозе убийством. До вынесения приговора он находился под подпиской о невыезде и в установленный день должен быть явиться на оглашение. Не обнаружив мужчину в назначенный час, его объявили в розыск.

- Судебный пристав выехал по адресу регистрации обвиняемого. Жена объяснила, что мужчина ушел на работу, отказываясь назвать адрес организации, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - Однако не поверив словам женщины, приставы решили проверить помещение.

Оказалось, что мужчина скрывается в шкафу. Теперь на любителе пряток еще и административное нарушение - препятствование работе должностного лица.