«А не та ли я Наталья?»: приставы вычислили, как чаще всего зовут свердловских должников

СЕГОДНЯ 07:44 2018-11-28T07:54:03+03:00

Приставы призывают уральцев не усложнять себе жизнь и, независимо от имени, погасить все долги Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Свердловские приставы провели необычное исследование. Специалисты УФССП проанализировали онлайн-севис «Банк данных исполнительных производств» и узнали, как чаще всего зовут самых злостных неплательщиков на Урале.

Сделать это было нетрудно. В общедоступной программе указывается вся имеющаяся информация по должникам: имена, фамилии, дата и места рождения и сумма непогашенного платежа.

- Самыми большими должниками являются мужчины с именем Александр, должников с таким именем без малого 70 тысяч, и Сергеи - 65,8 тысяч человек. Затем следуют Андреи - 46 тысяч, Алексеи - 42 тысячи, Дмитрии - 36 тысяч и Иваны - 17,6 тысяч, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Среди должников-женщин уверенное лидерство держат Натальи - среди барышень с этим именем 36 тысяч неплательщиков. Второе место с результатом по 28 тысяч делят Ольги и Татьяны. На третьем - Анны и Екатерины - по 14 тысяч, на четвертом Анастасии - 11 тысяч, на пятом Марии - 8 тысяч человек.

С помощью «Банка данных исполнительных производств» все уральцы могут, не выходя из дома, узнать о наличии или отсутствии задолженности и оплатить ее.