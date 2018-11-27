2018-11-27T08:06:46+03:00
Экономика

Свердловские муниципалитеты дополнительно получат 2,4 миллиарда рублей

Заксобрание подкорректировало бюджет на 2019 год
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Окончательно законопроект об областном бюджете на следующий год Заксобрание рассмотрит во втором и третьем чтении 4 декабряОкончательно законопроект об областном бюджете на следующий год Заксобрание рассмотрит во втором и третьем чтении 4 декабряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Бюджет Свердловской области на 2019 год увеличен почти на три миллиарда рублей. Об этом сообщила министр финансов Галина Кулаченко. По итогам согласительных процедур, 2,4 миллиарда направят на дополнительное финансирование муниципалитетов.

Большая часть денег пойдет на ремонт и реконструкцию дорог, газификацию, строительство спортобъектов, домов культуры, больниц, а также поддержку многодетных семей.

- Основные параметры областного бюджета заложены с хорошим ростом: доходы запланированы на уровне 249,6 миллиарда, расходы - 258 миллиардов рублей. Кроме того, уже к третьему чтению в казне региона будут учтены около 24 миллиардов рублей из федерального бюджета, это самые высокие показатели нашего бюджета за последние пять-шесть лет, - отметил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

Окончательно законопроект об областном бюджете на следующий год будет рассмотрен Заксобранием во втором и третьем чтении 4 декабря.

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