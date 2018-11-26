На Урале посадили создателя «финансовой пирамиды», обманувшего на 40 миллионов 770 человек

СЕГОДНЯ 13:08 2018-11-26T13:13:52+03:00

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В Асбесте вынесли приговор организатору «финансовой пирамиды», которую он прикрывал под видом ООО «Клуб предпринимателей».

Роман Матвеев предлагал клиентам вложить свои сбережения, а уже через два месяца отбить сумму в четырекратном размере. В качестве дополнительного стимула мошенник рассказывал об «акциях». По ним вкладчики якобы могли получить подарки: ювелирные украшения, бытовую технику и даже квартиры.

Матвеев убеждал «вкладчиков» в том, что их деньги идут в крупные проекты: биржи, золотоносные месторождения и нефтяные промыслы.

- С указанной целью Матвеев создал сеть офисов в Кургане, Ишиме, Тюмени, Екатеринбурге, Серове, Нижнем Тагиле, где проводил презентации и семинары, оформляя договоры процентных займов. Кроме того, использовались принципы сетевого маркетинга, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - При этом суть договоров займа заемщикам не разъяснялась.

В общей сложности мошенники обманули 773 человека на 39,1 миллиона рублей. Чаще всего жертвами становились пенсионеры, доверчивые, без образования или попавшие в сложную финансовую ситуацию люди.

Суд приговорил Романа Матвеева к 4 годам колонии общего режима. Его сообщниц Зайтуне Гранкину и Эльвиру Кандышеву - к 3 и 2,5 годам условно с испытательным сроком 2 года.