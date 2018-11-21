2018-11-21T08:18:49+03:00
Происшествия

На Урале похитители выдали себя, отправив свою же жертву за выкупом

Злоумышленники планировали получить полмиллиона рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге отправили за решетку специалиста по недвижимости и охранника. Мужчин признали виновными в похищении человека, разбое и вымогательстве.

Жертвой злоумышленников стал курьер интернет-магазина. Обвиняемые сделали заказ, а когда представитель фирмы приехал, надели на него наручники и запихнули в машину. Сначала похитители забрали у курьера наличные и мобильник, а затем стали требовать 500 тысяч рублей. Спустя сутки заточения жертва согласилась заплатить.

- Похитители не только применяли физическую силу, но и угрожали мужчине револьвером. Они сообщили, что через несколько дней свяжутся с ним и договорятся о передаче денег., - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Тем временем, мужчина обратился в полицию.

В момент сделки обвиняемых задержали. Суд приговорил риэлтора к 7,5 годам колонии строгого режима, его подельника-охранника к 5,5 годам.

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