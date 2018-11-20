В Екатеринбурге осудили фальшивомонетчиков, пытавшихся сбыть 56 тысяч поддельных рублей

СЕГОДНЯ 14:45 2018-11-20T15:53:48+03:00

С начала этого года сотрудники УЭБиПК конфисковали 441 поддельную купюру Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге отправили за решетку банду фальшивомонетчиков. Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, трех мужчин задержали при попытке сбыть 56 поддельных купюр номиналом 1000 рублей.

Для размена фальшивых денег приятели заходили в небольшие магазинчики, где делали покупки не более, чем на 150 рублей. При обыске квартиры одного из фигурантов сыщики обнаружили также оружие и боеприпасы.

На мужчин завели уголовное дело. Двое получили по семь лет колонии строгого режима, их соучастник - 1 год и 7 месяцев лишения свободы.

- Наиболее распространенным является курьерская доставка с предварительным заказом в Интернете через виртуальные теневые площадки, зарегистрированные за рубежом. В мае за сбыт пятитысячной фальшивки полицией взят с поличным студент, который липовые деньги получал посредством курьерской службы. Суд отправил его в колонию на 1 год. В июле аналогичным способом заказал и получил партию поддельных долларов США неработающий мужчина, - добавил полковник Горелых.

С начала этого года сотрудники УЭБиПК конфисковали 441 поддельную денежную купюру.