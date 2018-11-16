Спокойные, но любопытные: в зоопарке Екатеринбурга поселились зеленые мартышки

СЕГОДНЯ 14:28 2018-11-16T14:31:24+03:00

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В Екатеринбургском зоопарке поселились необычные обезьянки. Новыми постояльцами зоосада стали три карликовые зеленые мартышки или верветки.

В уральской столице они уже почти месяц, но увидеть их пока у гостей не получится, так как приматы находятся на плановом карантине. Переезд на постоянное место жительства запланирован на конец ноября.

Фото: Екатеринбургский зоопарк

В природе верветки обитают в Юго-Восточной Африке. Эти мартышки умеют издавать особые звуки, чтобы предупредить о разных типах хищников. Они используют отличающиеся сигналы, заметив леопарда, змею или орла. Эти звуки можно расценивать в качестве протоязыка.

- Все трое довольно спокойные для обезьян и очень любопытные. Самец сразу стал всеобщим любимчиком сотрудников, легко идёт на контакт и берёт у людей угощения, - рассказали в зоопарке. - Самки более осторожные, одна из них отличается особой скромностью, а вторая довольно коммуникабельна.

Фото: Екатеринбургский зоопарк

В Екатеринбург зеленые мартышки приехали безымянными, поэтому горожанам предлагают придумать обезьянкам клички. Свои предложения можно присылать на e-mail pr@ekazoo.ru с темой «Имена для верветок». Итоги конкурса подведут 20 ноября.

Победилетей выберут сотрудники зоопарка и вручат им пригласительные билеты на новоселье верветок.