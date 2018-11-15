Полиция Екатеринбурга проверяет информацию о воровке на Вторчермете после публикации «Комсомолки»

СЕГОДНЯ 11:15 2018-11-15T11:15:04+03:00

Женщина похитила продукты из нескольких супермаркетов, но не смогла уйти от камер

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Екатеринбургские полицеские начали проверку по факту преступных «гастролей» на Вторчермете неизвестной женщины. Ранее незнакомка была замечена сотрудниками торговых точек за кражей продуктов в магазинах на двух улицах: Санаторной и Сухоложской. О проверке журналисту «Комсомолки» рассказали в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

Воровке не удалось уйти от камер наблюдения в одном из обворованных магазинов. «Комсомолка» отправила видео правоохранителям.

- Заявлений в полицию по данному факту и другим эпизодам не поступало. Данная запись будет изучена в рамках проверки. По ее итогам в течение десяти дней, будет принято процессуальное решение, - добавили в ведомстве.

13 ноября в екатеринбургском магазине женщина, взяла для отвода подозрений корзину, а продукты складывала в сумку. На один визит она присвоила себе упаковку с куриной грудкой, четыре пачки сливочного масла. На выходе сработала рамка.

В момент срабатывания сигнализации за женщиной побежал охранник. Но его остановил мужчина, стоявший на крыльце. В магазине полагают, что он – сообщник воровки. Охранник не стал задерживать мужчину.