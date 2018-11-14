Выносит все подряд: на Вторчермете объявилась серийная воровка

СЕГОДНЯ 18:51 2018-11-14T18:51:45+03:00

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В Екатеринбурге сотрудники трех продуктовых магазинов бьют тревогу. На торговые точки зачастила женщина, которая в паре со своим приятелем без зазрения совести крадет с полок товары, складывая их вместо корзины в свою сумку.

В супермаркете «Кировский» женщина попала в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как «покупательница» следит за остальными посетителями, между делом наполняя собственную сумку.

- Это снято в нашем магазине по адресу улица Санаторная, 10. Вчера пришла женщина, взяла для отвода подозрений корзину, а продукты складывала в сумку. На один визит она присвоила себе упаковку с куриной грудкой, четыре пачки сливочного масла. На выходе сработала рамка, - рассказывает сотрудница магазина «Кировский».

В момент срабатывания сигнализации за женщиной побежал охранник. Но его остановил мужчина. Стоявший на крыльце. В магазине полагают, что он – сообщник воровки. Охранник не стал задерживать мужчину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/677800" frameborder="0"></iframe> Воровка в магазине на Вторчермете.Запись с камер, где женщина ворует продукты в Екатеринбурге. Видео: предоставлено Натальей Филистеевой

- На вид воровке около 30 лет. Нам известно, что она по такой же схеме крала товары еще в двух продуктовых магазинах в этом же районе, например, в маркете «Монетка» на улице Сухоложской.

В полиции Екатеринбурге инцидент пообещали прокомментировать позже.