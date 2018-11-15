2018-11-15T09:49:00+03:00
Общество

На Урале спустя три года после находки, впервые покажут самый дорогой изумруд

Драгоценный камень весом 1 килограмм презентуют в Музее камнерезного и ювелирного искусства
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: «Почта России»Фото: «Почта России»
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В уральской столице впервые покажут публике самый дорогой изумруд, названный «Губернаторским». Драгоценный камень был найден старателями три года назад на Мариинском прииске в поселке Малышева.

Как рассказали в Департаменте информполитики региона, его вес составил 1010 граммов, а стоимость - порядка 10 миллионов рублей. «Почта России» даже выспустила карточки с изображением драгоценного «булыжника», а для их гашения - специальный почтовый штемпель. После проведения церемонии открытки поступят в отделения связи.

Презентация уникального драгоценного камня состояится 15 ноября в 16:00 в Музее камнерезного и ювелирного искусства на Ленина, 37.

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