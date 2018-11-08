«Почта России» выпустит открытки с самым дорогим изумрудом, найденным на уральском прииске

СЕГОДНЯ 09:12 2018-11-08T14:47:11+03:00

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«Почта России» дополнит серию открыток, посвященную Свердловской области. В скором времени в отделения поступит карточка с изображением изумруда, который носит название «Губернаторский».

- Карточка с уральским изумрудом будет способствовать популяризации нашего региона и его природных богатств. В истории государственных знаков почтовой оплаты это первая почтовая продукция на последние полвека, посвященная знаменитым уральским самоцветам, - отметил директор макрорегиона Урал «Почты России» Дмитрий Киселев. Карточка выйдет ограниченным тиражом в 1 000 экземпляров. Для ее гашения будет изготовлен специальный почтовый штемпель с одноименным названием.

Драгоценный «булыжник» старатели нашли в 2015 году на единственном в России изумрудно-бериллиевом месторождении - Мариинском прииске в поселке Малышева.

- Этот изумруд - редкий и очень дорогой экземпляр, его стоимость более 10 миллионов рублей. Специалисты Гохран признали камень уникальным - его нельзя распилить на части, чтобы сделать ювелирные изделия, его нельзя вывозить за границу. Изумруды такого размера, насыщенного цвета и с сохраненными природными гранями - достояние страны. Чаще всего подобные экземпляры хранятся либо в государственных фондах, либо в государственных музеях, - объясняет Генеральный директор АО «Мариинский прииск» Евгений Василевский.

Вес изумруда составляет 1 010 граммов. За глубокий темно-зеленый цвет минерал отнесли к первому - высшему сорту, по прозрачности - ко второму.