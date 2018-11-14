2018-11-14T15:25:06+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге заложили камень нового образовательного центра «три в одном»

Его построят на границе Широкой речки и Академического
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Департамент информполитики регионаФото: Департамент информполитики региона
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В Екатеринбурге в ближайшие годы появится новый детский образовательный центр. Он будет включать в себя садик на 200 мест, школу для 825 учеников и бассейн.

Губернатор Евгений Куйвашев, мэр Александр Высокинский и генедиректор «Группы ЛСР» Максим Соколов заложили первый камень в основание Центра. Его возведут на границе Широкой речки и Академического.

- Раньше была практика строительства отдельно школ, детских садов и бассейнов, каждый из которых вел самостоятельную хозяйственную деятельность. Их объединение оптимизирует работу и снизит затраты на эксплуатацию. Но еще важнее, что детям и родителям, живущим в этом районе, с появлением такого образовательного центра станет еще комфортнее. Ведь главная цель у нас - улучшение качества жизни горожан, - отметил глава Екатеринбурга.

По планам, образовательный центр должен быть построен к 2021 году. На его возведение будет потрачено 917 миллионов рублей. Одну половину средств даст область, вторую - городская казна.

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