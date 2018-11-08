2018-11-08T10:44:25+03:00
Общество

Зимой из аэропорта «Кольцово» можно будет улететь в Барнаул и Томск

Перелеты будут выполняться два раза в неделю
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Барнаул регулярные рейсы не совершались с 2012 годаВ Барнаул регулярные рейсы не совершались с 2012 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Аэропорт «Кольцово» расширяет сеть региональных маршрутов. Зимой компания «Руслайн» начнет полеты из уральской воздушной гавани в Барнаул и Томск.

- Рейсы в Барнаул будут совершаться с 8 ноября по вторникам и четвергам в 6:30 и 12:50 соответственно. В Томск можно улететь по понедельникам и пятницам в 6:50. Полеты выполняются на самолетах CRJ-200 вместимостью до 50 человек, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

В прошлом году по маршруту Екатеринбург-Томск и обратно было перевезено 9618 пассажиров. В Барнаул регулярные рейсы не совершались с 2012 года.

Всего же пассажирам воздушной гавани доступно 37 городов России. Пятерку самых популярных направлений за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и черноморских курортов составляют Новосибирск, Краснодар, Благовещенск, Ростов и Самара.

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