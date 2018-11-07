Екатеринбуржцам предлагают разработать уникальную концепцию развития парка Маяковского
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский дал старт конкурсу на лучшую концепцию по развитию ЦПКиО. Никаких ограничений мэрия не ставит, единственное условие - проект должен одновременно подходить для работы парка как в летний, так и зимний период.
Участвовать в конкурсе могут все желающие: профессиоральные дизайнеры, архитектурные бюро и люди, никак не связанные с этими специальностями.
- Варианты реализации проекта также могут быть различными, в том числе и в формате привлечения инвестиций из коммерческого сектора экономики, муниципально-государственно-частного партнерства, - отмечают в пресс-службе мэрии.
Свой проект нужно отправить на электронную почту Управления культуры администрации Екатеринбурга - culture@ekadm.ru. Творческие идеи будут принимать до 15 декабря включительно.