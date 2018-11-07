Екатеринбуржцам предлагают разработать уникальную концепцию развития парка Маяковского

СЕГОДНЯ 15:59 2018-11-07T16:00:59+03:00

Единственное условие - проект должен предусматривать как летнюю, так и зимнюю эксплуатацию парка

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский дал старт конкурсу на лучшую концепцию по развитию ЦПКиО. Никаких ограничений мэрия не ставит, единственное условие - проект должен одновременно подходить для работы парка как в летний, так и зимний период.

Участвовать в конкурсе могут все желающие: профессиоральные дизайнеры, архитектурные бюро и люди, никак не связанные с этими специальностями.

- Варианты реализации проекта также могут быть различными, в том числе и в формате привлечения инвестиций из коммерческого сектора экономики, муниципально-государственно-частного партнерства, - отмечают в пресс-службе мэрии.

Свой проект нужно отправить на электронную почту Управления культуры администрации Екатеринбурга - culture@ekadm.ru. Творческие идеи будут принимать до 15 декабря включительно.