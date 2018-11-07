СЕГОДНЯ 14:01 2018-11-07T14:17:29+03:00

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В Екатеринбурге произошел пожар на заводе "Вектор". Очевидцы сообщают, что загорелась крыша производственного предприятия. Черные клубы дыма видно за несколько километров от места ЧП.

К зданию примчались десятки пожарных машин. На данный момент спасатели уже ликвидировали открытое горение. При этом многие заводчане даже не подозревали о возникшем ЧП.

- Мда уж. Работаю на своем рабочем месте. Вдруг скидывает сестра пост, что завод горит. А в цехе тишина, - поделился в сети сотрудник "Вектора" Вячеслав.

- Ситуация повторяется, завод горит второй раз за год, а сигнализация как в первый раз не сработала так и во второй, - пожаловался другой заводчанин Кирилл.

В течение почти 15 лет "Вектор" был практически монополистом в выпуске отечественных электромузыкальных инструментов и звукоусилителей. Сегодня завод сотрудничает с разработчиками радиоэлектронной аппаратуры.

К современным проектам относятся автоматизированные системы контроля, метеорологическое, медицинское, лифтовое, подъемно-транспортное оборудование, аппараты воздушно-плазменной резки, электрооборудование для городского транспорта.