2018-11-06T15:10:11+03:00
Общество

В Серове уволили декоратора, который сумел сделать для спектакля сундук без клея и шурупов

Восстанавливаться на работе мужчине пришлось с помощью прокуратуры
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Серовском драмматическом театре имени Чехова страсти кипят не только на сцене, но и за кулисами. Недавно здесь уволили заведующего художественно-постановочной частью.

Руководство смутило, что для спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке» Руслан сделал сундук из ДВП без клея, шурупов и саморезов. А для создания кочки в постановке «Первый Новый год» мужчина взял клей, который был куплен для спектакля «Липынька». В результате декоратора обвинили в отстутствии смет и актов на расходные материалы.

Руслан настаивал на том, что документы должны составлять получатели, а его задача - подготовить антураж. Но слушать мужчину не стали и указали на дверь.

Руслан подал иск суд, где просил признать приказ незаконным, изменить формулировку основания увольнения и взыскать с театра зарплату за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда. Суд требования удовлетворил, обязав выплатить Руслану 95 тысяч рублей.

Дирекция театра не согласилась с решением и подала апелляцию в Свердловский областной суд.

- Факт совершения дисциплинарного проступка, послужившего основанием для увольнения, не нашел подтверждения. Приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности должен содержать подробное описание места, времени, обстоятельств совершения работником дисциплинарного проступка, четкую и понятную для работника формулировку вины, ссылку на нормативные актоы. Оспариваемый истцом приказ указанным требованиям не отвечает, - сказали в пресс-службе облсуда.

Вердикт первой инстанции оставлен без изменения.

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