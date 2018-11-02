На Средний Урал вновь придет потепление и дожди

СЕГОДНЯ 08:59 2018-11-02T08:59:52+03:00

Тепло в регионе будет и всю следующую неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие дни столбики термометров не будут опускаться ниже ноля

Изменить размер текста: A A

В Свердловской области вслед за снегопадами и заморозками вновь придет тепло. В ближайшие несколько дней столбики термометров не будут опускаться ниже ноля.

В пятницу, 2 ноября, будет переменная облачность, временами мокрый снег. Днем температура воздуха составит +3 градуса. Ветер западный пять метров в секунду.

В субботу, 3 ноября, будет пасмурно с прояснениями, дождь. Днем +3, ночью +1 градус. Ветер юго-западный три метра в секунду.

В воскресенье, 4 ноября, сохранится переменная облачность и снова пойдет мокрый снег. Днем воздух прогреется до +3 градусов, ночью будет 0. Ветер юго-западный три метра в секунду.