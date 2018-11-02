На Средний Урал вновь придет потепление и дожди
В ближайшие дни столбики термометров не будут опускаться ниже ноля
Тепло в регионе будет и всю следующую неделюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области вслед за снегопадами и заморозками вновь придет тепло. В ближайшие несколько дней столбики термометров не будут опускаться ниже ноля.
В пятницу, 2 ноября, будет переменная облачность, временами мокрый снег. Днем температура воздуха составит +3 градуса. Ветер западный пять метров в секунду.
В субботу, 3 ноября, будет пасмурно с прояснениями, дождь. Днем +3, ночью +1 градус. Ветер юго-западный три метра в секунду.
В воскресенье, 4 ноября, сохранится переменная облачность и снова пойдет мокрый снег. Днем воздух прогреется до +3 градусов, ночью будет 0. Ветер юго-западный три метра в секунду.