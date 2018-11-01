Свердловским старшеклассникам разрешат придумать дизайн для зачеток и студенческих билетов
Старшеклассники из Свердловской области и других регионов России, а также стран ближнего зарубежья разработают новый дизайн глвных документов в вузе - зачетных книжек и студенческих билетов. Свои проекты школьники представят в рамках «Тест-драйва в Уральском федеральном».
Кроме этого, ученики обсудят развитие экономики страны, технические новшества, посетят современные научные лаборатории и побеседуют с учеными.
- Ребята смогут посетить ряд очень лекций в зависимости от выбранных ими направлений, выполнить необычные практические задания. Будущих программистов ждут испытания в компьютерных классах, а школьники, интересующиеся журналистикой, отправятся на настоящую пресс-конференцию, - добавляют организаторы.
Те, кто подкован не только интеллектуально, но и физически, смогут принять участие в спартакиаде. Она пройдет в легкоатлетическом манеже УрФУ.