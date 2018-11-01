Свердловским старшеклассникам разрешат придумать дизайн для зачеток и студенческих билетов

СЕГОДНЯ 12:16 2018-11-01T14:46:36+03:00

Те, кто подкован не только интеллектуально, но и физически, смогут принять участие в спартакиаде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также школьники посетят научные лаборатории и побеседуют с учеными

Изменить размер текста: A A

Старшеклассники из Свердловской области и других регионов России, а также стран ближнего зарубежья разработают новый дизайн глвных документов в вузе - зачетных книжек и студенческих билетов. Свои проекты школьники представят в рамках «Тест-драйва в Уральском федеральном».

Кроме этого, ученики обсудят развитие экономики страны, технические новшества, посетят современные научные лаборатории и побеседуют с учеными.

- Ребята смогут посетить ряд очень лекций в зависимости от выбранных ими направлений, выполнить необычные практические задания. Будущих программистов ждут испытания в компьютерных классах, а школьники, интересующиеся журналистикой, отправятся на настоящую пресс-конференцию, - добавляют организаторы.

Те, кто подкован не только интеллектуально, но и физически, смогут принять участие в спартакиаде. Она пройдет в легкоатлетическом манеже УрФУ.