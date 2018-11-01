2018-11-01T08:51:03+03:00
Происшествия

Объявлен в федеральный розыск: на Урале во время прогулки пропал трудный подросток

Юноша сказал, что вернется через полчаса, но не объявился до сих пор
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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На Урале ищут пропавшего 15-летнего подростка. Богдан Балдин исчез днем 17 октября во время прогулки. Юноша сказал своему опекуну, что выйдет на полчаса, но так и не вернулся домой. Женщина написала заявление в полицию, и сейчас подросток объявлен в федеральный розыск.

Богдан уходит из дома уже не впервые. В марте этого года он на попутках доехал до города Сальск Ростовской области, где в итоге был задержан полицейскими.

Фото: МО МВД России «Алапаевский»

Фото: МО МВД России «Алапаевский»

- На вид подростку 17 лет, рост около 170-175 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, губы толстые, спинка носа прямая, волосы крашенные рыжие, с боков прическа фасонная, челка длинная, - говорится в ориентировке.

В день пропажи Богдан был одет в черную куртку из кожезаменителя до пояса на молнии, прошитую в клетку, без капюшона, серую толстовку с черными манжетами и ободком около шеи, черную удлиненную футболку, черные обтягивающие джинсы и черные кроссовки на шнурках. При себе имеет сумку серого цвета с черной лямкой.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Богдана Балдина, просят сообщить по телефону дежурной части МО МВД России «Алапаевский» - (34346) 3-42-25, 3-42-04 или набрав 02.

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