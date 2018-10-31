На Дублере Сибирского тракта Mitsubishi насмерть сбила пенсионера

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-31T12:19:35+03:00

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В Екатеринбурге Mitsubishi сбил 75-летнего пенсионера. Авария произошла на Дублере Сибирского тракта, 10/2, когда пожилой мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте. Дедушка погиб на месте происшествия.

- Машиной управлял 35-летний водитель, имеющий стаж 18 лет. Он пояснил, что двигался по среднему ряду, поэтому пешехода не заметил. Также, погибший был в темной одежде, - рассказали в городской ГИБДД.

Сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.

- Сколько ещё должно людей погибнуть прежде, чем поставят светофор для пешеходов или переход подземный либо надземный? Каждый день бегают люди через дорогу там, - негодуют автомобилисты.

В Екатеринбурге с начала года с участием пешеходов произошло 260 ДТП, в результате которых 22 человека погибли, еще 249 были ранены. По вине пешеходов произошло 32 аварии. Чаще всего люди пытаются перебегать оживленные трассы.