2018-10-31T12:19:35+03:00
Происшествия

На Дублере Сибирского тракта Mitsubishi насмерть сбила пенсионера

Пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге Mitsubishi сбил 75-летнего пенсионера. Авария произошла на Дублере Сибирского тракта, 10/2, когда пожилой мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте. Дедушка погиб на месте происшествия.

- Машиной управлял 35-летний водитель, имеющий стаж 18 лет. Он пояснил, что двигался по среднему ряду, поэтому пешехода не заметил. Также, погибший был в темной одежде, - рассказали в городской ГИБДД.

Сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.

- Сколько ещё должно людей погибнуть прежде, чем поставят светофор для пешеходов или переход подземный либо надземный? Каждый день бегают люди через дорогу там, - негодуют автомобилисты.

В Екатеринбурге с начала года с участием пешеходов произошло 260 ДТП, в результате которых 22 человека погибли, еще 249 были ранены. По вине пешеходов произошло 32 аварии. Чаще всего люди пытаются перебегать оживленные трассы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уральцы отказались предлагать новые варианты для второго названия «Кольцово»
Три игрока «Автомобилиста» вызваны в национальную сборную России
Дело 12 налетчиков, ограбивших ТЦ «КИТ» в Екатеринбурге, отправлено в суд
Аэропорт «Кольцово» переходит на осенне-зимнее расписание
Житель Карпинска сделал 60 наркозакладок и получил 16 лет колонии
На Урале прокуратура заставила больницу возить пациента на гемодиализ в соседний город
«Пришельцами» оказались овощи: УГМК открыло тайну необычного свечения в небе над Екатеринбургом
Житель Ирбита получил два года колонии за то, что уронил полицейского
Средний Урал получит новые кареты «скорой» и школьные автобусы
В Екатеринбурге каршеринговая иномарка «села» на забор
Бюджет Свердловской области увеличен на 7,6 миллиарда рублей
Поменяйте шины! В Свердловской области за сутки произошло почти полсотни ДТП
Бывший замглавы Карпинска покончил с собой
19 ноября парковку на площади 1905 года оградят забором, чтобы построить ледовый городок
Житель Ревды, воспользовавшись сбоем в банкомате, украл 9 тысяч рублей
В Екатеринбурге на две недели перекроют улицу Красных Командиров
Свердловские леса пополнили казну России почти миллион рублей
Подкрепиться и утеплиться: в Екатеринбурге развернется ярмарка выходного дня
На Урале вынесен приговор хакеру, который взломал счета банков и украл миллиард рублей
Все для людей: чиновники разрешат уральцам бесплатно собирать валежник
Екатеринбурженка отсудила у школы 400 тысяч рублей за сломанный позвоночник дочери
Начальника полиции Туринска подозревают в продаже изъятых мотоциклов
Гонщика из Екатеринбурга Сергея Карякина добавили в видеоигру