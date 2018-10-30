2018-10-30T16:30:06+03:00
Авто

В Екатеринбурге на две недели перекроют улицу Красных Командиров

Здесь будут ремонтировать теплотрассу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Ограничение движения будет с 30 октября до 15 ноября.Ограничение движения будет с 30 октября до 15 ноября.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на две недели на Эльмаше закроют улицу Красных Командиров. Ограничение коснется участка от Стачек до Старых Большевиков. Проехать здесь нельзя будет с 30 октября до 15 ноября.

Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Строй-Проект» будет ремонтировать теплосети.

- Автомобилистам придется объезжать данный участок по улицам Стачек, Лобкова, Кобозева, Старых Большевиков, - уточнили в мэрии.

Водителей просят обращать внимание на временные знаки и схемы объезда, а также заранее планировать свой маршрут.

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