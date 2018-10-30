В Екатеринбурге на две недели перекроют улицу Красных Командиров
Здесь будут ремонтировать теплотрассу
Ограничение движения будет с 30 октября до 15 ноября.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге на две недели на Эльмаше закроют улицу Красных Командиров. Ограничение коснется участка от Стачек до Старых Большевиков. Проехать здесь нельзя будет с 30 октября до 15 ноября.
Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Строй-Проект» будет ремонтировать теплосети.
- Автомобилистам придется объезжать данный участок по улицам Стачек, Лобкова, Кобозева, Старых Большевиков, - уточнили в мэрии.
Водителей просят обращать внимание на временные знаки и схемы объезда, а также заранее планировать свой маршрут.