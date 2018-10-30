2018-10-30T11:02:28+03:00
Общество

В Ревде осудили женщину, которая продала одну и ту же инвалидную коляску разным людям

За «кресло» владелица взяла с каждого покупателя по 35 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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При допросе женщина признала вину и еще до суда возместила ущербПри допросе женщина признала вину и еще до суда возместила ущербФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ревде на скамье подсудимых оказалась местная жительница, которая решила нажиться на беде своих земляков. 27-летняя женщина разместила в интернете объявление о продаже инвалидной коляски, за которую просила 35 тысяч рублей.

Продать коляску удалось достаточно быстро, но поскольку женщина сразу не удалила объявление с сайта, люди продолжали звонить. Тут-то у свердловчанки и созрел план, как «подзаработать».

- Она ввела в заблуждение покупателя, пообещав продать коляску и попросив деньги заранее. Покупательница, не подозревая об обмане, перевела деньги на карту обвиняемой. Похищенными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению, - рассказали в МО МВД России «Ревдинский». - По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

При допросе женщина признала вину и еще до суда возместила ущерб. Тем не менее, суд признал ее виновной и оштрафовал на 15 тысяч рублей.

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