В Ревде осудили женщину, которая продала одну и ту же инвалидную коляску разным людям
В Ревде на скамье подсудимых оказалась местная жительница, которая решила нажиться на беде своих земляков. 27-летняя женщина разместила в интернете объявление о продаже инвалидной коляски, за которую просила 35 тысяч рублей.
Продать коляску удалось достаточно быстро, но поскольку женщина сразу не удалила объявление с сайта, люди продолжали звонить. Тут-то у свердловчанки и созрел план, как «подзаработать».
- Она ввела в заблуждение покупателя, пообещав продать коляску и попросив деньги заранее. Покупательница, не подозревая об обмане, перевела деньги на карту обвиняемой. Похищенными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению, - рассказали в МО МВД России «Ревдинский». - По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
При допросе женщина признала вину и еще до суда возместила ущерб. Тем не менее, суд признал ее виновной и оштрафовал на 15 тысяч рублей.